[Interview] Riche en fibres : comment Vondelmolen réinvente le pain d’épices

Avec une nouvelle ligne de production dédiée aux barres de pain d’épices riches en fibres et prêtes à consommer, Vondelmolen fait son entrée sur le marché des snacks santé et sportifs. Un produit traditionnel du petit-déjeuner fait l’objet d’un rajeunissement radical : « Les fibres sont la grande tendance en matière d’alimentation ».

Caractéristiques pertinentes

La nouvelle ligne de production, présentée la semaine dernière au ministre-président flamand Matthias Diependaele, s’inscrit dans un ambitieux plan d’investissement et de croissance dans le cadre duquel Vondelmolen investira 10 millions d’euros au cours des 5 prochaines années. L’entreprise familiale de Lebbeke, fondée en 1867 et leader du marché du pain d’épices, souhaite rendre un produit classique du petit-déjeuner attrayant pour un nouveau public plus jeune.