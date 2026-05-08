Kretinsky obtient le feu vert pour le rachat de Fnac Darty

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé l’offre publique d’achat du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky sur Fnac Darty. L’acquisition se concrétise donc un peu plus.

Finalisation prévue cette année

Kretinsky souhaite renforcer son contrôle sur Fnac Darty par l’intermédiaire de son véhicule d’investissement EP Groupe. Il détient déjà 28,5 % des actions, mais souhaite devenir actionnaire majoritaire grâce à cette offre publique d’achat. L’entrepreneur contrôle également le groupe de supermarchés Casino en France.

Jeudi, l’autorité de régulation a déclaré le projet « conforme ». Le conseil d’administration de Fnac Darty avait déjà soutenu l’offre auparavant. Avec l’approbation de l’AMF, le processus peut désormais se poursuivre officiellement.

Selon le calendrier actuel, l’offre publique d’achat devrait être lancée au cours du deuxième trimestre 2026. La finalisation devrait intervenir au cours du second semestre. Fnac Darty est quant à lui en bonne voie : au premier trimestre, son chiffre d’affaires a progressé de 1 % pour atteindre 2,31 milliards d’euros. Le groupe a notamment bénéficié de ventes stables dans les secteurs de l’électronique et de l’électroménager.