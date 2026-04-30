Dreame renforce ses ambitions européennes avec son premier magasin au Benelux

Dreame Technology, le fabricant chinois d’appareils électroménagers intelligents en pleine expansion, poursuit son expansion européenne avec l’ouverture, la semaine prochaine, de son premier magasin physique au Benelux. C’est La Haye qui aura l’honneur d’accueillir ce premier magasin.

Showroom interactif

À partir du 9 mai, la marque accueillera les consommateurs dans son nouveau magasin Dreame situé au centre commercial Westfield Mall à La Haye. Les consommateurs pourront non seulement y acheter des produits Dreame, mais aussi les essayer. Le magasin est conçu comme un véritable centre d’expérience, à la croisée de la technologie et de la vie quotidienne. Les consommateurs peuvent compter sur des conseils personnalisés, des démonstrations en direct et des recommandations sur mesure adaptées à leurs besoins.

« Notre premier magasin au Benelux est bien plus qu’un simple point de vente », déclare Sean Chen, directeur général de Dreame Western Europe. « Il s’agit véritablement d’un showroom interactif où les visiteurs peuvent tester l’ensemble de la gamme, ce qui constitue une étape importante dans notre stratégie visant à nous rapprocher du consommateur européen. Avec cette ouverture, nous souhaitons accélérer encore notre croissance sur le marché. »

Le moment choisi pour cette ouverture n’est pas un hasard : Dreame connaît une croissance explosive en Europe et, outre son orientation vers le commerce électronique et la vente via des partenaires de distribution, étend désormais également sa présence physique sur les principaux marchés.