MediaMarkt poursuit le déploiement de son réseau retail media

À compter du 1er mai, le détaillant d’électronique Mediamarkt-Saturn intégrera également la Belgique, le Luxembourg et la Hongrie à son réseau retail media européen. Les possibilités publicitaires s’étendent ainsi à huit marchés européens.

68 millions de contacts par semaine

Mediamarkt-Saturn a lancé son offre retail media l’année dernière en Allemagne et en Espagne. L’Autriche, la Suisse et la Turquie ont rejoint le réseau le 1er avril, et c’est désormais au tour de la Belgique, du Luxembourg et de la Hongrie. Les nouveaux marchés ajoutés représentent ensemble 300 magasins supplémentaires et 23,5 millions de contacts par semaine. Le réseau complet comprend désormais environ 738 magasins et quelque 54 000 écrans, permettant aux annonceurs d’atteindre 68 millions de contacts par semaine.

« En étendant notre offre retail media en magasin à travers toute l’Europe, nous rendons la portée au point de vente prévisible et exploitable pour les annonceurs au-delà des frontières nationales », déclare Boris Prondzinski, directeur général chez MediaMarktSaturn Retail Media & Partner Marketing. Le partenaire technologique One Tech Group (OTG), basé à Hambourg, est responsable de l’adserver qui gère les campagnes, ainsi que de la plateforme de réservation sur laquelle les annonceurs peuvent acheter des espaces publicitaires numériques.

Au cours de l’exercice 2024/25, la société mère Ceconomy a déjà généré 91 millions d’euros de revenus grâce au retail media, un chiffre largement supérieur aux objectifs et qui représente presque le double de celui de l’année précédente.