Fnac Darty voit un potentiel dans les robots humanoïdes

D’ici un à deux ans, les magasins du groupe Fnac Darty commercialiseront également des robots humanoïdes, a déclaré le PDG Enrique Martinez. Des catégories de produits telles que les robots aspirateurs enregistrent déjà une croissance annuelle supérieure à 100 %.

L’assortiment évolue

Les acheteurs de Fnac Darty, le groupe qui chapeaute des chaînes telles que Fnac, Darty, Vanden Borre et WefFix, se sont récemment rendus en Chine pour y découvrir des robots humanoïdes. « Ceux-ci sont devenus très sophistiqués et nous les commercialiserons également ici en Europe d’ici un à deux ans. Tout ce qui est robotique, comme les robots aspirateurs, marche particulièrement bien dans nos magasins. Cela connaît une croissance annuelle de plus de 100 % », déclare le PDG Enrique Martinez dans une interview accordée au journal belge De Standaard.