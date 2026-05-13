Forte croissance en ligne pour Ceconomy, propriétaire de MediaMarkt

Au cours du premier semestre de son exercice comptable décalé, Ceconomy, la société mère de MediaMarkt et Saturn, a enregistré une belle hausse de son chiffre d’affaires, notamment en ligne. Le rachat par JD.com serait en bonne voie.

La marketplace affiche une croissance à deux chiffres

Au cours des six premiers mois de l’exercice 2025/26, le chiffre d’affaires de Ceconomy a augmenté de 2 % pour atteindre 13,1 milliards d’euros. Corrigé des effets de change et des variations de portefeuille, la croissance s’élève à 4 %. Le résultat d’exploitation ajusté (EBIT) a augmenté de 14,2 %, soit 43 millions d’euros, pour atteindre 347 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a baissé dans les pays germanophones, tandis qu’il a augmenté en Europe occidentale, orientale et méridionale.