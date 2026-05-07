Wingzz China : la robotique et la technologie chinoises ont dépassé le stade de la démonstration

La Chine ne développe plus de technologies destinées aux salons professionnels ou aux vidéos de promotion. Le pays développe désormais des technologies destinées à un usage quotidien : dans les usines, les magasins, les entrepôts, les hôpitaux, les voitures et les villes. Les entreprises européennes n’ont donc plus à se demander si la technologie chinoise aura un impact, mais à quel rythme.

Pas un robot qui danse, mais un robot qui fonctionne

Alors que l’Europe s’est tournée pendant des années vers la Silicon Valley pour comprendre l’avenir, elle doit aujourd’hui également se tourner vers Shenzhen, Hangzhou et Shanghai. Non pas parce que la Chine fait tout mieux, mais parce que les entreprises chinoises passent plus rapidement de l’idée à l’application : du prototype au produit, du produit à la plateforme et de la plateforme à l’infrastructure. C’est ce que constatent Jorg Snoeck, fondateur de RetailDetail, et Maarten Leyts (Trendwolves), qui sont actuellement sur place pour préparer le voyage d’inspiration Wingzz China.

C’est la robotique qui retient le plus leur attention. Des entreprises comme Unitree, UBTech, DEEP Robotics et KEENON ne construisent plus de robots spectaculaires destinés à des démonstrations, mais des machines qui accomplissent des tâches concrètes : inspections, logistique, nettoyage, sécurité et services. La première grande percée de la robotique ne viendra probablement pas d’un robot polyvalent, mais de machines bon marché qui effectuent des tâches répétitives « assez bien ». Dès que la robotique deviendra abordable, les PME, les détaillants et les acteurs de la logistique pourront eux aussi se lancer dans l’expérimentation — et qui expérimente apprend plus vite.

Parallèlement, l’intelligence artificielle en Chine devient moins chère, plus ouverte et plus pratique. DeepSeek a prouvé que les modèles d’IA puissants ne nécessitent pas nécessairement des budgets colossaux. Alibaba, Baidu, Tencent et de nouveaux acteurs tels que Zhipu AI et Moonshot AI intègrent directement l’IA dans des plateformes cloud, des logiciels, des moteurs de recherche et des flux de travail. En Chine, l’IA passe ainsi plus rapidement du statut de « gadget » à celui de service public. Alors que de nombreuses entreprises européennes en sont encore à la phase de test, les entreprises chinoises intègrent déjà pleinement l’IA dans leur service client, leur logistique, leur développement logiciel, leur planification et leurs opérations de vente au détail.

Le pouvoir réside dans la salle des machines

Le commerce de détail connaît lui aussi une transformation fondamentale. Douyin, TikTok Shop, Temu et Pinduoduo construisent le commerce autour de la découverte et des algorithmes, et non plus uniquement autour des requêtes de recherche. Le consommateur ne recherche plus activement des produits ; les plateformes prédisent ce qu’il souhaite acheter avant même qu’il ne le sache lui-même. Le commerce de détail devient en temps réel, guidé par les données, le contenu et la logistique.

Dans le domaine de la mobilité, l’évolution s’accélère tout autant. BYD combine batteries, puces, logiciels et production au sein d’une chaîne intégrée. XPeng associe les véhicules électriques à l’IA et aux fonctions autonomes. Baidu, Pony.ai et WeRide testent progressivement les robotaxis et la logistique autonome dans des environnements urbains réels. Non pas comme une démonstration futuriste, mais comme une infrastructure opérationnelle.

De plus, le véritable pouvoir réside de plus en plus souvent dans la salle des machines : puces, batteries, infrastructure cloud, capteurs et stockage d’énergie. Des entreprises telles que CATL et Huawei développent des écosystèmes complets où se rejoignent matériel, logiciels, données et production. Cela apporte à la fois de l’échelle et de la rapidité.

La formule chinoise : apprendre plus vite que les autres

Cette rapidité constitue peut-être le plus grand risque stratégique pour l’Europe : le défi ne réside pas tant dans le fait que les entreprises chinoises produisent à moindre coût, mais dans le fait qu’elles apprennent plus vite. Elles testent plus vite, se développent plus vite et intègrent plus vite les retours du marché. La Chine ne fait pas de l’innovation un document stratégique annuel, mais une discipline opérationnelle.

La grande vague technologique chinoise ne repose finalement pas sur un seul robot, un seul modèle d’IA ou une seule voiture électrique. Elle repose sur le passage de la démonstration à l’infrastructure. Après tout, un robot qui danse n’est « qu’un » divertissement. Un robot qui nettoie les entrepôts chaque nuit, c’est un modèle économique. Un chatbot IA est impressionnant, mais un système d’IA qui aide quotidiennement les clients, prévoit les stocks et automatise les processus, c’est de l’infrastructure. Et au moment où l’Europe considère encore une technologie comme une tendance, celle-ci est peut-être déjà devenue la norme en Chine.

L’Europe n’a pas besoin de copier la Chine, ce serait même stupide car notre contexte est différent. Mais l’Europe doit observer. Pas de loin, mais avec les yeux d’entrepreneurs qui veulent comprendre ce qui se passe lorsque la technologie ne reste pas confinée dans une cellule d’innovation, mais est intégrée dans la vie quotidienne. Observer dès maintenant est une nécessité stratégique, car celui qui voit aujourd’hui en Chine comment les robots sont utilisés comprendra mieux demain les choix que nous devons (de toute urgence) faire en Europe.

C’est pourquoi, du 7 au 13 septembre 2026, rejoignez RetailDetail pour le Wingzz-retailtour et découvrez dès aujourd’hui la technologie de demain.