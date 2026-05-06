Wingzz Chine : le consommateur chinois est de retour, mais il ne sera plus jamais le même

Il y a de nouveau beaucoup de monde en Chine. Non seulement dans les rues, mais aussi dans les magasins eux-mêmes. Les consommateurs sont donc de retour, mais ceux qui pensent que la Chine revient simplement au modèle de consommation d’avant la pandémie se trompent lourdement.

Le consommateur chinois réfléchit

Malgré les messages alarmistes des multinationales concernant la baisse constante du chiffre d’affaires en Chine, les centres commerciaux ne sont pas vides. Au contraire, comme le constatent Jorg Snoeck, fondateur de RetailDetail, et Maarten Leyts (Trendwolves), actuellement sur place pour préparer le voyage d’inspiration Wingzz China. On regarde, on essaie, on scanne, on partage, on achète, on repose les articles et on compare à nouveau. Les cafés sont pleins, les restaurants tournent à plein régime. Dans les boutiques de beauté, des jeunes femmes lisent les listes d’ingrédients comme s’il s’agissait de notices médicales. Dans les magasins d’électronique, on compare en détail les appareils photo, l’autonomie des batteries et les fonctions d’IA.

Le consommateur chinois achète à nouveau, mais il n’achète plus à la légère. Il est devenu plus exigeant. Et en même temps, il est étonnamment prêt à dépenser de l’argent pour ce qui lui parle émotionnellement. C’est le paradoxe qui se manifeste partout. Pour ses achats quotidiens, le consommateur est d’une rationalité implacable. Il compare, calcule et cherche. Mais dès qu’il s’agit de détente, de santé, d’identité, de développement personnel ou de plaisir, il n’hésite plus à dépenser.

La Chine montre que le consommateur veut bien acheter, mais surtout mieux choisir. Pour les détaillants, c’est un signal très important. Pendant des années, la Chine a en effet fonctionné sur une soif de mise à niveau. Plus grand, plus rapide, plus récent, plus cher. Ce réflexe n’a pas disparu, mais il a été apprivoisé. La leçon à retenir de la Chine aujourd’hui : le consommateur n’est pas devenu moins ambitieux, il est devenu moins naïf.

Avec deux portefeuilles

Pour comprendre le comportement d’achat des Chinois aujourd’hui, il faut cesser de parler de « trading down » comme s’il s’agissait d’un mouvement unique. C’est trop simpliste. Le consommateur ne se contente pas de troquer. Il redistribue. En fait, il a deux portefeuilles.

Le premier est le portefeuille rationnel. Il concerne les courses, les soins quotidiens, le budget du ménage, les vêtements basiques, les transports, les abonnements et tout ce qui a peu de valeur émotionnelle. Là, le consommateur est intransigeant. Il recherche le meilleur rapport qualité-prix, utilise des outils numériques et se fie aux plateformes, aux avis et aux communautés. Il ne veut pas payer trop cher pour quelque chose qui n’apporte que peu de valeur ajoutée.

Le second est le portefeuille émotionnel. Il est plus petit, mais remarquablement résistant. C’est de là que proviennent les billets de concert, les escapades du week-end, les moments de bien-être, les soins de la peau haut de gamme, les produits pour animaux de compagnie, les objets de collection, les boissons spéciales, les éditions limitées, les abonnements sportifs, les ateliers et les petits rituels qui rendent la vie quotidienne plus supportable.

Ce n’est pas une contradiction. C’est le nouveau modèle de consommation. Les détaillants qui ne comprennent pas cela restent bloqués sur la mauvaise question. Ils se demandent : le consommateur est-il sensible au prix ? La réponse est oui. Mais ce n’est qu’une partie de la réponse. La meilleure question est : quand le consommateur accorde-t-il de l’importance au prix, et quand accorde-t-il plus d’importance à l’émotion ?

Un prix premium exige des preuves

En revanche, il n’y a plus de pitié pour le juste milieu. Sur chaque marché, il existe des marques qui ont longtemps pu se contenter de la médiocrité. Des produits trop chers pour leur valeur fonctionnelle et trop peu exceptionnels pour leur valeur émotionnelle. Des magasins trop ennuyeux pour une sortie et trop chers pour la commodité. Sur un marché en croissance, cela peut fonctionner longtemps. Pas sur un marché sélectif.

Aujourd’hui, le consommateur chinois attend une réduction, ou décide qu’il n’a pas du tout besoin du produit. Ce dernier point est peut-être devenu le plus grand concurrent de nombreux détaillants : non pas une autre marque, mais la décision de ne rien acheter.

Aujourd’hui, la qualité doit être visible. Un prix haut de gamme exige aujourd’hui des preuves. Ces preuves peuvent être techniques : résultats de tests, certification, origine, garantie, explications sur les matériaux, démonstrations. Elles peuvent être sociales : avis cohérents, utilisateurs crédibles, recommandations d’experts. Elles peuvent être axées sur l’expérience : un environnement de magasin où la différence se ressent. Mais il faut qu’il y ait quelque chose.

Les détaillants européens doivent s’en préoccuper. Nous nous contentons encore trop souvent de l’ambiance, de l’assortiment et des promotions. La Chine montre que le consommateur de demain sera un consommateur « méticuleux ». Il se renseigne avant d’acheter et continue d’évaluer après l’achat.

L’IA fait partie du parcours du consommateur

Ce qui frappe, c’est la façon dont les consommateurs commencent à utiliser l’IA comme une évidence. Non pas comme une technologie spectaculaire, mais comme un assistant quotidien. Pour le commerce de détail, cela change tout : une marque doit être recommandée par un assistant IA. Cela semble être un détail technique, mais c’est stratégique.

Quiconque ne maîtrise pas ses données produit, ne formule pas de messages clairs, n’offre pas de contenu, d’avis, de disponibilité et d’informations sur les prix cohérents, perdra en visibilité dans la nouvelle réalité commerciale. La bataille pour les rayons devient une bataille pour les recommandations.

Quiconque souhaite comprendre la Chine ne doit donc pas considérer des plateformes telles que Douyin, Xiaohongshu, WeChat et Tmall comme de simples canaux de distribution. Douyin est une rue commerçante sans façades, une machine à divertir qui génère des transactions, une vitrine infinie qui s’adapte au comportement. Les consommateurs n’y entrent pas avec une liste de courses. Ils y entrent avec du temps, de la fatigue, de la curiosité ou de l’ennui. La plateforme s’occupe du reste.

Pour les détaillants traditionnels, cela est dérangeant. Car cela signifie que le magasin ne commence plus à la porte d’entrée ou sur la boutique en ligne. Le magasin commence dans l’esprit du consommateur, au moment où il se détend, fait défiler son fil d’actualité, compare ou se laisse emporter par une histoire. Celui qui se contente de faire de la publicité dans cet environnement est perdant. Celui qui crée du contenu sans commerce laisse passer une opportunité de gagner de l’argent. Celui qui fait du commerce sans divertissement est ignoré.

Les avis sont plus importants que la publicité

Le consommateur chinois ne fait pas aveuglément confiance à la publicité. Ce n’est pas nouveau en soi. Ce qui est nouveau, c’est la mesure dans laquelle il a mis en place des systèmes de confiance alternatifs. Les KOC, les micro-influenceurs, les groupes de niche, les forums, les publications sur Xiaohongshu, les vidéos sur Bilibili, les communautés WeChat et les avis détaillés des utilisateurs forment ensemble une nouvelle forme d’intelligence consommateur.

Le client ne se rend pas en magasin sans s’être préparé. Il arrive armé : en Chine, on assiste à l’émergence de ce que l’on pourrait appeler la « consommation d’initiés ». Les consommateurs se comportent comme des quasi-experts. Non pas parce que tout le monde est réellement spécialiste, mais parce que l’accès à la connaissance est devenu la norme. Cela est particulièrement visible dans les domaines de la beauté, de l’éducation, de l’électronique, du sport, de la santé et de l’alimentation.

Cela exige des marques qu’elles adoptent une attitude différente. Il ne s’agit plus de se demander : « Comment convaincre le consommateur ? » Mais : comment mériter le droit d’être cru ? Ce droit se mérite par la transparence, le contenu, l’éducation, le dialogue et la cohérence. En répondant aux questions difficiles. En ne traitant pas les communautés comme un canal médiatique, mais comme des co-propriétaires de la confiance. En admettant ce qu’un produit ne fait pas. En étayant les allégations. Dans un monde saturé de contenu, l’honnêteté devient un atout majeur.

Ce que cela signifie pour les détaillants occidentaux

Copier la Chine n’a aucun sens. L’échelle, les plateformes, le comportement des consommateurs et l’infrastructure sont trop différents pour cela. Mais ignorer la Chine est dangereux. Non pas parce que tout ce qui s’y passe ici se produira chez nous demain, mais parce que la Chine présente des versions extrêmes de tensions qui sont déjà visibles chez nous.

Nos consommateurs sont eux aussi plus sensibles au prix. Nos consommateurs se méfient eux aussi de la publicité. Nos consommateurs recherchent eux aussi des avis. Nos consommateurs attendent eux aussi la commodité. Nos consommateurs veulent eux aussi des expériences. Nos consommateurs sont eux aussi moins tolérants envers la médiocrité. Nos consommateurs répartissent eux aussi plus rigoureusement leur budget entre l’essentiel et le superflu. La question est donc de savoir quels signaux nous reconnaissons, mais que nous ne prenons pas encore suffisamment au sérieux, comme l’IA, le commerce social, les formules d’adhésion et les nouveaux rôles des magasins physiques.

Cela ne signifie pas que chaque détaillant doit devenir une plateforme chinoise dès demain. Mais cela signifie bien que chaque détaillant doit savoir dès aujourd’hui quel rôle il souhaite jouer dans un monde où le consommateur devient plus avisé, plus sélectif et plus émotionnel.

Le consommateur n’attend pas

La plus grande erreur que les détaillants puissent commettre est de penser qu’ils ont le temps. Que le comportement des consommateurs évolue lentement. La Chine démontre le contraire. La question n’est plus : comment attirer les gens dans nos magasins, mais pourquoi les gens nous laisseraient-ils encore entrer dans leur vie ?

Cela peut sembler lourd, mais c’est exactement la direction que prend le commerce de détail. Les meilleurs détaillants ne se contentent pas de vendre des produits. Ils organisent les choix. Ils font gagner du temps. Ils réduisent l’incertitude. Ils créent de petits moments de plaisir. Ils donnent aux consommateurs le sentiment qu’ils agissent de manière sensée et judicieuse. C’est la nouvelle norme.

En septembre, nous partirons donc avec RetailDetail en Chine pour voir comment les centres commerciaux se réinventent en tant que machines sociales. Comment les clubs privés combinent confiance, volume et valeur. Et comment l’IA, la facilité de paiement, le service et la logistique s’intègrent naturellement dans le comportement de consommation quotidien.

Pas pour un circuit commercial exotique. Pas pour nous émerveiller devant la technologie. Mais pour comprendre comment le consommateur évolue lorsque l’infrastructure numérique, la pression économique, la fierté culturelle, le commerce social et la consommation émotionnelle se rejoignent. Car c’est la véritable raison de ce voyage : la Chine ne montre pas seulement ce que le commerce de détail peut devenir, elle montre surtout ce que les consommateurs commencent à attendre.

Vous pouvez y participer. Rejoignez-nous du 7 au 13 septembre pour le circuit commercial Wingzz et découvrez le consommateur de demain.