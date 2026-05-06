Amazon investit 15 milliards d’euros en France et crée 7 000 emplois

Au cours des trois prochaines années, Amazon prévoit d’investir plus de 15 milliards d’euros en France. Cela permettra de créer plus de 7 000 nouveaux emplois permanents, tant sur les sites logistiques que dans les domaines du cloud et de l’intelligence artificielle.

Quatre nouveaux centres de distribution

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi qu’il allait investir plus de 15 milliards d’euros en France entre 2026 et 2028. L’entreprise prévoit la construction de quatre nouveaux centres de distribution, le développement de solutions cloud et d’intelligence artificielle, ainsi que la consolidation du réseau existant. Cet investissement est le plus important jamais réalisé dans le pays, selon Amazon, qui a déjà investi plus de 30 milliards d’euros en France depuis 2010.

Selon le communiqué de presse, cela permettra de créer plus de 7 000 emplois permanents, dont 1 000 à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), 1 000 à Beauvais (Oise) et 3 000 autres à Colombier-Saugnieu (Rhône). Fin 2027, un centre de distribution ouvrira ses portes à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, ce qui entraînera la création de 2 000 emplois supplémentaires.

« Cela signifie des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité », explique Jean-Baptiste Thomas, directeur national d’Amazon France. En 2025, l’entreprise de commerce électronique aura traité plus de 170 millions de commandes en livraison le jour même ou le lendemain pour les membres Prime en France. Dans plus de 20 villes françaises, plus des deux tiers des livraisons sont désormais effectuées à l’aide de véhicules électriques, de triporteurs ou à pied.