Le centre commercial Dok Noord à Gand sanctionné d’amendes lourdes

Le centre commercial Dok Noord, situé à Gand, se voit infliger 360 000 euros d’amendes. Pendant des années, les exploitants ont enfreint la réglementation en matière de construction. Le centre commercial échappe toutefois, pour l’instant, à toute obligation de mise en conformité.

« Capacité manifestement dépassée »

Le tribunal de première instance de Gand inflige de lourdes sanctions financières au centre commercial Dok Noord pour des infractions structurelles en matière de construction. La société à l’origine du complexe doit payer une amende de 240 000 euros, tandis qu’un gérant est personnellement redevable de 120 000 euros. Au total, la sanction s’élève à 360 000 euros, rapporte Vrt Nws.