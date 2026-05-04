« Les boutiques en ligne chinoises coûtent chaque année environ 5 milliards d’euros aux économies européens »

En l’espace d’un an, près de 2 500 commerçants ont fait faillite en Allemagne. Est-ce dû à Temu et Shein, comme beaucoup le prétendent ? Quel est réellement l’impact des plateformes de commerce électronique chinoises ? Une étude allemande s’est penchée sur la question.

Les remises permanentes deviennent la norme

En Allemagne, entre août 2024 et août 2025, 2 490 détaillants ont fait faillite, un chiffre juste en dessous du record de 2016. Selon un rapport d’IW Consult, il ne s’agit pas seulement de fluctuations conjoncturelles, car ce sont surtout les acteurs de taille moyenne et sensibles aux prix qui perdent du terrain : la cause réside dans la pression sur les prix et l’évolution des habitudes de consommation.