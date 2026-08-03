Tedi rachète les magasins polonais Woolworth
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- Bol proposera davantage de données et d’analyses à ses partenaires commerciaux
À la demande de l'autorité de contrôle néerlandaise, Bol, la boutique en ligne d'Ahold Delhaize, a mis en œuvre plusieurs améliorations visant à renforcer la transparence tant pour les consommateurs que pour les partenaires commerciaux.
- Le nombre de plaintes concernant les boutiques en ligne frauduleuses ne cesse d’augmenter
Le nombre d'escroqueries commises par le biais de fausses boutiques en ligne ne cesse d'augmenter en Belgique. L'année dernière, le Service public fédéral Économie a enregistré en moyenne 23 plaintes par jour émanant de victimes.