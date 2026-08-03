Le nombre de plaintes concernant les boutiques en ligne frauduleuses ne cesse d’augmenter
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- Bol proposera davantage de données et d’analyses à ses partenaires commerciaux
À la demande de l'autorité de contrôle néerlandaise, Bol, la boutique en ligne d'Ahold Delhaize, a mis en œuvre plusieurs améliorations visant à renforcer la transparence tant pour les consommateurs que pour les partenaires commerciaux.
- Tedi rachète les magasins polonais Woolworth
La chaîne allemande de magasins discount TEDi rachète en Pologne 76 magasins de sa société sœur Woolworth, qui se retire du marché polonais. Ces deux enseignes de discount non alimentaire nourrissent des ambitions de croissance en Europe.