Le discounter espagnol PrimaPrix se développe en France, mais accumule les pertes

La chaîne de magasins discount espagnole PrimaPrix poursuit son expansion en France. Son réseau de magasins et son chiffre d’affaires connaissent une forte croissance, mais cela s’accompagne également d’une augmentation des pertes.

15 nouveaux magasins

En 2025, PrimaPrix aura plus que triplé son chiffre d’affaires en France, alors qu’il s’élevait à 12 millions d’euros en 2024. Cette croissance est en partie due à l’extension du réseau de magasins : après l’ouverture de 15 nouveaux magasins en 2025, la chaîne en compte désormais 28 dans le pays, dont deux sous l’enseigne PrimaPrix Beauty. Cette croissance a toutefois un coût : la perte nette s’est élevée à 12,2 millions d’euros, rapporte LSA.

PrimaPrix est présent en France depuis 2022. Ce discounter atypique vend principalement des produits de marques connues à des prix défiant toute concurrence, un mélange d’offres temporaires issues de surstocks et d’assortiment permanent. Dans les magasins en ville, les clients suivent un parcours prédéfini parmi les produits d’entretien et de soins, l’alimentation et les produits frais proches de leur date de péremption. Il y a également un rayon dédié aux vins.