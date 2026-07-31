La branche retail d’Amazon affiche à nouveau une croissance à deux chiffres
Général31 juillet, 2026
- Moins de nouveaux supermarchés en Belgique, davantage de magasins discount, de cosmétiques et de restaurationGénéral29 juillet, 2026
Bien que l'expansion des supermarchés en Belgique ralentisse, le marché de la location de locaux commerciaux reste dynamique, avec des chaînes de magasins discount non alimentaires très actives, quelques nouveaux venus internationaux remarqués et des concepts de restauration en pleine croissance au cours du premier semestre.
- Des perles du commerce bruxellois mises en vente après la chute de l’empire de Gérald HibertGénéral28 juillet, 2026
Certaines des adresses commerciales les plus connues de Bruxelles vont bientôt changer de propriétaire. Une dizaine d'administrateurs judiciaires s'occupent actuellement de la vente du patrimoine immobilier belge de Gérald Hibert, dont l'empire commercial a succombé sous le poids de la dette.