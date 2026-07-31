TEDi ouvre son quarantième magasin en Belgique

La chaîne allemande de magasins discount TEDi a franchi vendredi une petite étape importante en Belgique avec l’ouverture de sa quarantième succursale. Les choses avancent à un rythme soutenu pour ce détaillant, qui n’est présent dans le pays que depuis 2023.

40 magasins en trois ans

La quarantième succursale belge de TEDi a ouvert vendredi sur la Sportlaan à Bree, dans le Limbourg, au sein d’un parc commercial où sont notamment implantés Carrefour Market et Hubo. Le discounter non alimentaire n’a fait son entrée dans le pays qu’en juin 2023 et peut donc se prévaloir d’une solide trajectoire de croissance, même si ses ambitions sont bien sûr loin d’être atteintes : à terme, le détaillant vise entre 150 et 200 magasins.

TEDi propose une gamme de pas moins de 17 000 articles, dont plus de 5 000 à à peine un euro. Il s’agit d’articles de décoration, d’ustensiles de cuisine, de jouets, de matériel de loisirs créatifs et de bonbons. La chaîne allemande est désormais présente dans quinze pays avec plus de 3 600 points de vente.