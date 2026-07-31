La Commission européenne accuse Temu d’avoir fait obstruction lors d’une perquisition
- Le discounter espagnol PrimaPrix se développe en France, mais accumule les pertes
La chaîne de magasins discount espagnole PrimaPrix poursuit son expansion en France. Son réseau de magasins et son chiffre d'affaires connaissent une forte croissance, mais cela se traduit également par des pertes de plus en plus importantes.
- TEDi ouvre son quarantième magasin en Belgique
La chaîne de magasins discount allemande TEDi a franchi vendredi une petite étape importante en Belgique avec l'ouverture de sa quarantième succursale. Les choses avancent à un rythme soutenu pour ce détaillant, qui n'est présent dans le pays que depuis 2023.
- La branche retail d’Amazon affiche à nouveau une croissance à deux chiffres
Si la forte croissance de la division cloud AWS retient le plus l'attention dans les résultats trimestriels d'Amazon, le secteur de la vente au détail connaît lui aussi une accélération, notamment grâce à un Prime Day avancé, à des services de livraison plus rapides et à l'IA.