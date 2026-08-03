Bol proposera davantage de données et d’analyses à ses partenaires commerciaux

À la demande de l’autorité de contrôle néerlandaise, Bol, la boutique en ligne d’Ahold Delhaize, a mis en œuvre plusieurs améliorations visant à renforcer la transparence tant pour les consommateurs que pour les partenaires commerciaux.

Clarté et facilité d’utilisation

L’Autorité néerlandaise de la concurrence et des marchés (ACM) a mené une enquête sur différents aspects du fonctionnement de la plateforme Bol. Elle s’est notamment penchée sur la communication avec les partenaires commerciaux, la concurrence entre les vendeurs et la manière dont les prix sont affichés, indique le détaillant dans un communiqué de presse. L’ACM n’a constaté aucune infraction, mais Bol et l’ACM ont conclu des accords concernant de nouvelles améliorations de la plateforme, visant à renforcer la transparence, la clarté et la facilité d’utilisation pour les consommateurs et les partenaires commerciaux.

Au cours de l’enquête, Bol a coopéré de manière constructive avec l’ACM, a procédé à des ajustements et a conclu des accords. Ainsi, la boutique en ligne communiquera plus clairement sur les possibilités dont disposent les partenaires commerciaux pour contester les décisions qui les concernent.

Meilleur affichage des prix

« Nous améliorons le traitement des réclamations, le fonctionnement du bloc d’achat et mettons à disposition des données et des analyses supplémentaires permettant aux partenaires de mieux répondre aux besoins des clients. De plus, les partenaires commerciaux peuvent participer à Select Deals dans les mêmes conditions que Bol et nous avons clarifié davantage nos conditions d’utilisation », indique l’entreprise. Pour les clients, la manière dont les prix sont affichés est clarifiée et les moyens de contact sont encore plus faciles à trouver.

« Des millions de clients et des milliers de partenaires commerciaux choisissent Bol chaque jour. Il est donc essentiel que chacun comprenne clairement comment fonctionne notre plateforme et quelles sont les règles en vigueur », déclare Jorn Palm, directeur juridique de Bol. « Nous apprécions le dialogue constructif avec l’ACM et nous nous réjouissons des conclusions et des accords qui en découlent. Ceux-ci nous aident à renforcer encore la transparence sur notre plateforme et à améliorer encore davantage Bol pour tous ceux qui l’utilisent. »