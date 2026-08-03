[En images] Colruyt et IKEA se lancent dans la rave comme coup marketing

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Le week-end dernier, deux raves tout à fait légales ont eu lieu dans des magasins belges d’IKEA et de Colruyt. Pour ces deux enseignes, c’était l’occasion de marquer des points auprès d’un public plus jeune.

Rassembler les gens

Pas moins de 1 800 billets ont été écoulés en à peine sept heures pour une rave organisée dimanche après-midi dernier par Jump Up Cave sur le parking d’IKEA Gand. Un nombre limité de personnes a également pu danser à l’intérieur du magasin : six sets y ont été mixés, chacun pouvant accueillir 150 personnes. « Nous voulons être plus qu’un simple magasin. Nous voulons rassembler les gens », explique Julie Daems d’IKEA au journal HLN. Le magasin s’était déjà fait remarquer par le passé avec des initiatives originales, comme un grand jeu de cache-cache et des nuitées dans la salle d’exposition. Vous pouvez visionner ici une vidéo de la rave IKEA.

La rave la plus cool

Pour assister à « la rave la plus cool de cet été », il fallait se rendre samedi soir chez Colruyt, dans le centre de Louvain, plus précisément dans le rayon des produits frais réfrigérés. Dans un magasin qui fermera ses portes pendant quelques mois pour travaux, le distributeur a organisé une soirée dansante, co-sponsorisée par Tout Bien, la marque de bière de l’influenceur Average Rob, et Lipton Ice Tea.

Selon Wim Maeyens, PDG de Tout Bien, l’idée a germé dès avril 2025, lors d’un brainstorming. « Et si on organisait une fête dans le frigo du Colruyt ? », s’est-il demandé sur LinkedIn. Tout Bien a réussi à convaincre Colruyt, qui a à son tour fait appel à Lipton. Les incontournables « dégustations » de salami et de fromage étaient également au rendez-vous.

Colruyt, Lipton et Tout Bien ont associé une promotion nationale en magasin à cette fête : dans les magasins Colruyt et OKay participants, les clients recevaient un t-shirt de festival à l’achat de dix-huit canettes de Lipton ou de Tout Bien. Grâce à un code QR situé dans l’encolure du t-shirt, quelque 200 clients ont pu tenter leur chance pour accéder à la fête.

La rave a débuté deux heures après la fermeture des magasins et 12 heures avant que les premiers employés ne se mettent au travail. Pour la chaîne de supermarchés, c’était l’occasion de se faire une place auprès d’un public plus jeune, comme on peut le voir ici.