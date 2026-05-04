Rakuten met fin à sa marketplace française

Le géant japonais du commerce électronique Rakuten cherche un repreneur pour ses activités marketplace en France. La plateforme perd de son audience et de ses clients en raison d’une concurrence internationale accrue. Si aucun candidat ne se présente, la fermeture s’imposera.

Baisse du nombre de visiteurs

Après 16 ans, les ambitions de Rakuten en France, et par extension en Europe, touchent à leur fin. L’entreprise japonaise cherche un repreneur pour sa place de marché, qui est également active en Espagne depuis septembre 2025. Si aucun acheteur n’est trouvé, l’entreprise fermera définitivement ses portes au troisième trimestre de cette année, ce qui risque d’entraîner la perte d’environ 180 emplois. C’est ce qu’a confirmé l’entreprise au journal Les Echos.