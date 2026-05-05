Amazon ouvre son infrastructure logistique à des entreprises externes

Amazon souhaite tirer (encore davantage) profit de son infrastructure logistique : après les services cloud AWS, le géant du commerce électronique lance désormais Amazon Supply Chain Services (ASCS). Ce service promet de devenir un concurrent de taille pour les acteurs existants tels que UPS, FedEx et DHL.

P&G et American Eagle sont déjà clients

Amazon se lance sur le marché de la logistique contractuelle : ce nouveau service offre aux entreprises l’accès à l’ensemble de l’écosystème logistique du géant du commerce électronique. Du transport de marchandises par voie maritime, aérienne et routière au stockage, en passant par le traitement des commandes et la livraison de colis, « les entreprises de toutes tailles et de tous types » peuvent désormais s’adresser à Amazon.