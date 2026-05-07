Amazon effectue ses premières livraisons par drone au Royaume-Uni

Amazon assure désormais également des livraisons par drone au Royaume-Uni. Du moins, un premier essai est en cours à Darlington, près de Durham, facilitant des livraisons en moins de deux heures.

Prime Air : livraison en deux heures

Le service, baptisé Prime Air, utilise le tout dernier drone MK30 d’Amazon. Ces drones peuvent transporter des colis pesant jusqu’à 2,2 kg et livrer dans un rayon de 12 km autour du centre de distribution de Darlington. Les clients peuvent ainsi recevoir chez eux, dans leur jardin, des produits du quotidien tels que des articles de beauté, des piles et des bonbons en moins de deux heures.