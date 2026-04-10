Après trois ans, Tedi réduit déjà son réseau de magasins en France

Tedi vient de fermer onze magasins en France, alors que le discounter allemand n’est présent dans le pays que depuis trois ans. Pourtant, la chaîne de produits non alimentaires poursuit parallèlement son expansion : de nouveaux points de vente ouvrent ailleurs.

Max Plus : une erreur ?

Fin février, les portes se sont fermées à Lens et à Bruay-la-Bussière. En mars, ce fut le tour de Couzeix, Marsac, Malemort et de cinq magasins en Bretagne ; le 4 avril, Chantepie, près de Rennes, a fermé ses portes. Au total, cela représente onze fermetures en quelques semaines, et ce n’est peut-être pas tout.