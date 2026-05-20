Lunettes connectées : Samsung et Google franchissent une nouvelle étape dans la course à l’IA

Alors qu’EssilorLuxottica et Meta ont présenté le mois dernier leur deuxième génération de lunettes connectées, Samsung et Google entrent désormais dans la course. Dans le cadre d’un partenariat retentissant avec les marques de mode Gentle Monster et Warby Parker, les géants de la technologie lancent une nouvelle génération de lunettes dotées d’intelligence artificielle.

La concurrence stimule l’innovation

Le marché des lunettes intelligentes connaît une croissance fulgurante. EssilorLuxottica a déjà vendu sept millions d’exemplaires de ses lunettes Ray-Ban Meta l’année dernière, et selon Luca Strigiotti, directeur d’EssilorLuxottica Wholesale Belgium & Luxembourg, ce chiffre devrait se multiplier cette année. Le groupe italien considère désormais les wearables comme son troisième pilier stratégique, aux côtés des appareils optiques et des lunettes traditionnelles.