EssilorLuxottica et Meta présentent la nouvelle génération de lunettes intelligentes : simple gadget ou l’avenir ?

Meta et EssilorLuxottica présentent leur deuxième génération de « lunettes intelligentes » : dotées d’intelligence artificielle, ces lunettes peuvent désormais être commandées entièrement sans les mains, et une gamme Oakley est également proposée aux sportifs. « Nous venons de passer la phase d’adoption précoce », explique Luca Strigiotti, directeur d’EssilorLuxottica Wholesale Belgium & Luxembourg.

Troisième pilier stratégique

Sept millions d’unités : c’est le nombre de « lunettes intelligentes » de Meta et Ray-Ban qui se sont vendues l’année dernière. Le groupe ne souhaite pas dévoiler le nombre de lunettes qu’EssilorLuxottica prévoit de vendre cette année, mais Luca Strigiotti précise que les prévisions de croissance sont exprimées en interne non pas en pourcentages, mais en multiples.