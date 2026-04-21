Cinq faits à savoir sur John Ternus, le nouveau PDG d’Apple

À l’occasion de son cinquantième anniversaire, Apple accueille un nouveau PDG : John Ternus, lui-même âgé de 50 ans, succède à Tim Cook, qui quitte ses fonctions après 15 ans à la tête de l’entreprise. Le géant de l’électronique a cette fois-ci choisi un véritable « homme de produits » : Ternus a entièrement bâti sa carrière au sein de la division matériel. Mais que faut-il savoir d’autre sur cet homme ?

1. Le plus jeune membre de l’équipe de direction d’Apple

Ternus est un vétéran d’Apple avec 25 ans d’expérience : il a rejoint l’entreprise en 2001 et a rapidement gravi les échelons. Après seulement trois ans, il est devenu manager, puis vice-président en 2013. Lorsque Ternus a été promu vice-président senior de l’ingénierie matérielle en 2021, il était le plus jeune membre de l’équipe de direction.