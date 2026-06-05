Coolblue ouvre un nouvel entrepôt dédié aux téléviseurs et à l’électroménager à Anvers

Coolblue renforce ses capacités logistiques avec un nouveau centre de stockage dédié aux téléviseurs et à l’électroménager à Anvers. Ce centre de près de 4 000 mètres carrés vise à soutenir la croissance de CoolblueBezorgt, le service interne de livraison et d’installation de l’entreprise, et crée une centaine d’emplois.

Pour des livraisons plus rapides

Le nouveau dépôt est stratégiquement situé dans la zone industrielle Blue Gate Antwerpen, à proximité d’axes routiers importants tels que l’E17, l’E19 et l’A12, afin de servir les clients plus rapidement et plus efficacement. Le bâtiment, certifié BREEAM Excellent, dispose d’une zone de recyclage et d’installations permettant de poursuivre l’électrification de sa propre flotte. Il comprend également près de 400 mètres carrés d’espaces de bureaux.



Le nouveau dépôt d’Anvers vient s’ajouter aux centres existants de Gand et de Nivelles. Ensemble, ils constituent l’épine dorsale du réseau logistique de Coolblue en Belgique. Depuis 2017, le détaillant dispose en effet de son propre service de livraison et d’installation pour les gros appareils électroménagers, tels que les lave-linge, les réfrigérateurs et les téléviseurs. Plus de 90 livreurs prennent déjà leurs fonctions aujourd’hui dans le nouveau dépôt, mais Coolblue recherche encore 15 collaborateurs supplémentaires.