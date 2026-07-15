Lab9 double la surface de vente de son magasin le plus performant

Lab9 rouvrira le 18 juillet son magasin rénové à Sint-Martens-Latem. Le revendeur de produits d’Apple a investi 400 000 euros dans la rénovation et a doublé la surface du magasin, qui passe de 100 à 200 mètres carrés.

Un espace dédié au conseil

En 2025, le magasin a enregistré un chiffre d’affaires record de 7 millions d’euros, soit 17 % de plus que l’année précédente. Sint-Martens-Latem était ainsi le magasin le plus performant de la chaîne. Lab9 s’attend à ce que cette extension génère à nouveau une croissance du chiffre d’affaires.

« Face à la commodité des achats en ligne, les magasins physiques disposent encore d’un atout majeur : la possibilité de voir son nouvel appareil en vrai et de le tenir entre ses mains. C’est cette expérience que nous souhaitons désormais offrir pleinement à Sint-Martens-Latem », explique Geert Coolman, directeur général.

Le détaillant a créé cet espace de vente supplémentaire au sein du bâtiment existant. En réduisant la taille du local technique et en déplaçant des cloisons, il a libéré davantage d’espace pour les produits, le conseil et les services. Le magasin rénové accueillera trois comptoirs de service, un service de réparation interne et une salle de formation pour des cours gratuits. Lab9 renforce également son équipe, qui passe de sept à neuf collaborateurs.

Des déménagements en perspective

Le magasin adoptera le design « Apple Premium Partner », développé conjointement par Lab9 et Apple. Sint-Martens-Latem est la cinquième succursale à adopter ce concept et la première où la transformation a eu lieu au sein du même bâtiment. Pour les autres magasins, Lab9 prévoit qu’un déménagement sera nécessaire.

Lab9 Stores compte 31 points de vente en Belgique. En 2025, la filiale de vente au détail a réalisé un chiffre d’affaires de 116 millions d’euros et comptait 203 collaborateurs à la fin de cette année-là.