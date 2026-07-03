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Écrit par Pauline Neerman
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Mulliez injecte 73 millions d’euros dans le plan de sauvetage de Krëfel

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Electro3 juillet, 2026

Krëfel bénéficie à nouveau d’un coup de pouce de la part de son propriétaire français. La chaîne d’électronique, qui enregistre des pertes depuis 2022 et a supprimé environ 180 emplois au cours des deux dernières années, reçoit 72,8 millions d’euros de la part de Boulanger, la chaîne française d’électronique derrière la marque.

Confiance après la restructuration

Cet investissement doit permettre à Krëfel de se repositionner d’ici 2028. La chaîne souhaite renouer avec la croissance grâce à des magasins plus petits, une réduction des coûts, une logistique plus efficace, un système informatique amélioré et une approche commerciale plus incisive. Son propriétaire, Boulanger, appartient à la famille d’entrepreneurs Mulliez, également connue notamment pour Decathlon, Auchan et Kiabi.

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