Berlin ouvre la voie au rachat chinois de MediaMarkt-Saturn

Le gouvernement allemand donne son feu vert à JD.com pour le rachat de Ceconomy, la société mère de MediaMarkt et Saturn. Or, Bruxelles détient toujours la clé : la Commission européenne examine si des aides d’État chinoises faussent cette opération.

Bruxelles enquête sur l’ingérence chinoise

Le groupe chinois de distribution et de logistique JD.com a franchi une étape importante dans sa tentative de rachat de MediaMarkt-Saturn. Le ministère allemand de l’Économie approuve le rachat de Ceconomy, mais assortit cette autorisation de conditions visant à protéger les données personnelles des clients allemands et accorde à Berlin des droits de contrôle et de surveillance étendus. En cas d’infraction, le gouvernement allemand peut retirer son autorisation. JD.com se montre soulagé et table sur une autorisation définitive au cours du second semestre.