Wingzz China : découvrez où la Chine envoie ses robots humanoïdes à l’école

Un centre de formation de grande envergure ouvrira ses portes cet été à Shanghai, où des centaines de robots humanoïdes acquerront une expérience pratique. Wingzz China se rendra sur place le 8 septembre, puis visitera Xiaohongshu (Rednote) et JD.com.

Un super-cerveau pour les robots

La Chine construit une école où les robots humanoïdes apprennent à travailler. Dans le quartier high-tech de Zhangjiang à Shanghai, un centre de formation de plus de 5 000 mètres carrés ouvrira ses portes cet été. Plus d’une centaine de robots provenant d’une douzaine d’entreprises y suivront des cours pratiques. Les données collectées serviront à entraîner de nouveaux modèles d’IA et à accélérer la commercialisation des robots humanoïdes.

Les robots y s’entraînent à des tâches qui deviendront également pertinentes dans les magasins, les entrepôts et le secteur de la restauration : saisir, soulever, placer, déplacer, ranger les rayons, plier des vêtements ou nettoyer du matériel. Après tout, même plier un t-shirt exige une motricité fine, la reconnaissance d’objets et la maîtrise de matériaux souples et imprévisibles.

En permettant à tous les robots – aussi divers soient-ils en termes de forme, de dimensions, de moteurs ou de fabricant – de s’entraîner dans les mêmes environnements réalistes, on crée une base de données commune grâce à laquelle les futurs modèles pourront apprendre plus rapidement. Le centre vise environ 50 000 points de données par jour, soit environ 10 millions par an. Ce flux de données pratiques doit jeter les bases d’une sorte de « super-cerveau » partagé pour les robots humanoïdes.

Le 8 septembre, l’école de robotique sera le point de départ de la tournée commerciale Wingzz en Chine, en collaboration avec la Chambre de commerce du Benelux. Plus tard dans la journée, des entretiens auront lieu avec Xiaohongshu, connu internationalement sous le nom de RED ou RedNote, et avec JD.com. La journée se terminera par un cocktail dînatoire au Consulat général de Belgique à Shanghai, réservé exclusivement à la délégation.