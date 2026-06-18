Amazon domine le marché européen de l’électronique en ligne, mais avec un concurrent suprenant

Aujourd’hui, plus de la moitié des ventes de produits électroniques en Europe se font en ligne. Or, aucun des cinq principaux acteurs n’est européen. Amazon arrive en tête, mais c’est surtout le numéro cinq qui surprend…

Amazon reste de loin le leader du marché

Selon la troisième édition du classement « Top 100 Consumer Electronics Retail Europe » publié par Cross-Border Commerce Europe, le marché en ligne devrait atteindre une valeur de 117 milliards d’euros d’ici fin 2026. Le marché européen de l’électronique grand public en ligne continue de croître, malgré l’inflation, les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.