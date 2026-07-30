Ceconomy (MediaMarkt, Saturn) prospère grâce au commerce en ligne et aux climatiseurs

Au cours des neuf derniers mois, Ceconomy a vu ses bénéfices augmenter de plus d’un cinquième. Outre la forte demande en climatiseurs, les boutiques en ligne, les retail médias et la place de marché ont également contribué à la croissance.

Football et fraîcheur

La société mère de MediaMarkt et Saturn a enregistré, au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2025/26, un chiffre d’affaires de 18,4 milliards d’euros, soit 5 % de plus que l’année précédente. Le résultat d’exploitation ajusté a quant à lui bondi de pas moins de 22 % pour atteindre 342 millions d’euros.