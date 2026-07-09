Saturn se voit confier un nouveau rôle aux côtés de MediaMarkt

Au sein de Ceconomy, la société mère de MediaMarkt, Saturn se voit attribuer un nouveau rôle : la marque sera désormais positionnée comme une sous-marque destinée aux passionnés de technologies de pointe et ouvrira des espaces dédiés dans les magasins MediaMarkt.

Toucher de nouveaux segments de clientèle

L’avenir de Saturn au sein du groupe Ceconomy fait l’objet de spéculations depuis un certain temps déjà. Ces dernières années, le réseau de magasins de la chaîne en Allemagne s’est considérablement réduit, passant d’environ 150 magasins il y a quelques années à à peine 27 aujourd’hui. De nombreux anciens magasins Saturn ont été fermés puis rouverts sous l’enseigne MediaMarkt, ce qui a entraîné une hausse moyenne du chiffre d’affaires de 10 % dans ces magasins, selon Ceconomy.

D’autres magasins seront encore transformés en MediaMarkt, mais Saturn ne disparaîtra pas pour autant : Ceconomy souhaite désormais la positionner comme une sous-marque destinée aux passionnés de technologie, en mettant l’accent sur les tendances, les produits haut de gamme et les exclusivités. À partir de 2027, des showrooms Saturn feront leur apparition dans les magasins MediaMarkt et sur d’autres sites. L’entreprise souhaite ainsi toucher de nouveaux segments de clientèle.

Mercredi, MediaMarktSaturn a présenté sa nouvelle stratégie triennale, qui place la confiance au cœur de sa croissance. Dans un monde numérique complexe, les consommateurs recherchent plus que jamais des conseils et de la fiabilité, selon le détaillant.