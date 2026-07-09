MediaMarkt devient « la plateforme de technologie la plus fiable d’Europe »

Dans un monde complexe et numérisé, MediaMarktSaturn fait de la confiance le moteur décisif de sa croissance. Le distributeur prévoit d’obtenir les autorisations restantes pour son rachat par JD.com au cours du second semestre 2026.

« De vraies personnes, de vrais conseils »

« Moments of Trust » : tel est le cœur de la nouvelle stratégie que MediaMarktSaturn a présentée mercredi à Hambourg lors de sa journée stratégique. La confiance et les relations étroites avec les clients deviendront des facteurs de réussite déterminants au cours des trois prochaines années. En effet, les décisions d’achat se complexifient, et les consommateurs recherchent des conseils et de la fiabilité. La question cruciale que se posent quotidiennement des millions de clients est la suivante : à qui puis-je faire confiance ? « La réponse : MediaMarktSaturn », indique le communiqué de presse.