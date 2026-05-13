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Écrit par Pauline Neerman
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L’investisseur belge Cobepa prend une participation dans le propriétaire de Grand Frais

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Food13 mai, 2026

La holding d’investissement belge Cobepa prend une participation dans Prosol, le spécialiste français de l’alimentation fraîche à l’origine de chaînes de magasins telles que Grand Frais, Fresh, mon-marché.fr et Banco Fresco. L’objectif : attirer « davantage de clients » vers ces enseignes.

Une valeur de 4 milliards d’euros

Avec cette prise de participation, Cobepa rejoint les fonds d’Apollo, le fondateur Denis Dumont et l’équipe de direction dirigée par Jean-Paul Mochet. Pour Prosol, il s’agit d’une nouvelle étape dans la restructuration de son capital, après qu’Apollo a déjà racheté la position majoritaire d’Ardian fin 2025.

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