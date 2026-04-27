Intermarché België mikt op drie miljard euro omzet in 2030

Ondanks logistieke problemen en enkele faillissementen na de overname van Mestdagh, ambieert Intermarché in België tegen 2030 een omzet van 3 miljard euro. Verdere expansie, onder andere met de stadswinkelformule Intermarché Express, staat op de planning.

Kritische massa bereiken

De Belgische tak van Intermarché bevindt zich in het oog van de storm sinds begin dit jaar, na een reeks artikels waarin enkele adérents hun beklag deden over zware problemen op het vlak van informatica en logistiek bij de Musketiers na de overname en de integratie van Mestdagh. Daardoor zagen winkels zich geconfronteerd met foute of ontbrekende leveringen, terugvallende omzetten en krimpende marges. Voor enkele ondernemers leidde dat intussen tot het faillissement.

Na publicaties van onder andere L’Echo, Le Soir, RetailDetail en recent nog RTBF kwam afgelopen zondag ook de Franse krant Le Monde nog terug op de interne strubbelingen bij de retailer. In een interview dat vakblad LSA maandag publiceerde, verdedigen voorzitter Laurent Boutbien en uitvoerend directeur Arnaud Meyrant zich tegen de aantijgingen.

De overname van Mestdagh was noodzakelijk om voldoende kritische massa te bereiken in België, argumenteren beide toplui. Weliswaar is het aantal winkels sindsdien gedaald van 166 naar 151, door sluitingen en faillissementen, en volgen er mogelijk nog meer stopzettingen omdat nog 13 winkels geen definitieve overnemer hebben gevonden, maar de organische groei van 11% in 2024 en meer dan 6% in 2025 bewijst dat de retailer beter presteert dan de markt.

Intermarché Express komt naar België

In 2025 realiseerde Intermarché in België een omzet van 1,97 miljard euro, maar ook een verlies van 46 miljoen euro, dat hoofdzakelijk is toe te schrijven aan de overname van Mestdagh en de hoge investeringen in de ombouw van de winkels en de operaties. Op nationaal niveau bedraagt het marktaandeel iets minder dan 6%, maar in Wallonië is dat meer dan 13%, waarmee de retailer op de derde plaats staat, achter Colruyt en Delhaize, maar voor Carrefour België.

Al in 2027 moeten de rode cijfers verleden tijd zijn. Tegen 2030 mikken de Musketiers in België op een omzet van 3 miljard euro en een marktaandeel van 20%. Hoe ze dat denken te bereiken? In de bestaande winkels moet de omzet per m² omhoog naar 9.000 tot 12.000 euro dankzij de ombouw naar het nieuwste concept. Fysieke expansie met ongeveer 30.000 m² komt van uitbreidingen, verhuizingen en gerichte openingen. Nieuw is ook de lancering van het buurtwinkelconcept Intermarché Express in België, met een twintigtal winkels tegen 2030, in stedelijke gebieden.