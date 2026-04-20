“Intermarché duwt ondernemers in moeilijkheden naar het faillissement”

Niet voor het eerst doen aangeslotenen van Intermarché België hun beklag over de gang van zaken bij de Musketiers: winkels die na de overname van Mestdagh in de problemen geraakten, worden naar het faillissement geduwd, zodat de groep ze voor een prikje weer kan overnemen.

Logistieke mankementen

Nadat onder andere L’Echo, Le Soir en RetailDetail naar aanleiding van enkele faillissementen al verschillende artikels publiceerden over de aanhoudende onrust bij Intermarché België, heeft nu ook de RTBF zich in het dossier verdiept. De Franstalige openbare omroep contacteerde winkeliers en experts voor een reportage die afgelopen vrijdag in het journaal werd uitgezonden. Daarin getuigt een groep ondernemers, die samen zo’n 10% van de Belgische winkels van de keten vertegenwoordigen, opnieuw over misstanden binnen de groep. De meesten doen dat anoniem, uit angst voor represailles.

De verhalen bevestigen eerdere getuigenissen: de Musketiers lijken zich te hebben vertild aan de overname van zowat 80 winkels van voormalig Carrefour-franchisenemer Mestdagh in 2022. Een operatie waarmee Intermarché het aantal verkooppunten in België meer dan verdubbelde, naar 166 winkels. Maar de organisatie leek daar niet klaar voor: in de periode na de acquisitie begon het mis te lopen op het vlak van informatica en logistiek, waardoor winkels werden geconfronteerd met foute of ontbrekende leveringen, wat een dramatische impact had op de omzet en de marges. In 2024 kwam, volgens een document dat de RTBF kon inzien, 30% van de bestelde goederen nooit in de schappen terecht.

Symbolische euro

Intussen zit 60% van de Intermarché-winkels in de rode cijfers. De groep treedt op als bank: in 2023 waren de winkels de groep 13 miljoen euro verschuldigd, in 2025 liep dit bedrag explosief op tot 45 miljoen euro. Maar wanneer het Franse moederbedrijf Laurent Boutbien, een vertrouweling van topman Thierry Cotillard, naar België afvaardigt om orde op zaken te stellen, wijzigt het beleid.

Winkels in moeilijkheden krijgen het mes op de keel: ze moeten hun bestellingen voortaan betalen bij levering. Volgens franchise-expert Pierre Boseret is dit een genadeslag die de betrokken winkels naar het faillissement drijft: “Ik zie niet in wie zich met zulke regels hieruit kan redden.” Volgens verschillende getuigenissen probeert de groep de winkels in moeilijkheden voor een symbolische euro over te nemen om ze vervolgens door te verkopen aan een andere franchisenemer.

Groep erkent conflicten

Tegenover de RTBF wilde Intermarché enkel per e-mail reageren: de groep erkent dat er conflicten bestaan met bepaalde franchisenemers maar bevestigt ook de goede financiële gezondheid van het bedrijf en de kracht van zijn model. Tegenover RetailDetail reageerden executief directeur Arnaud Meyrant en adhérent Benoît Debusschere in februari dat de rode cijfers van Intermarché België het logische gevolg zijn van de investeringen die gepaard gaan met de overname van Mestdagh en de noodzakelijke modernisering van de winkels.

“We groeiden vorig jaar met 6% naar bijna 2 miljard omzet, ondanks het wegvallen van de tabak die 2% van onze omzet vertegenwoordigde. De omzet per m² zit nu al bijna opnieuw op het niveau van voor de overname van Mestdagh,” luidde het toen. “Met de overname van Mestdagh hebben we twintig jaar gewonnen. Hier gaan we niet ophouden.”