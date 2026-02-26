Onrust houdt aan bij Intermarché België

Aangeslotenen van Intermarché in België treden naar buiten met verhalen over chaos binnen de groep na de overname van Mestdagh. De winkeliers betalen het gelag, zeggen ze: de eerste faillissementen zijn een feit. De directie ontkent: de cijfers zijn uitstekend, de logistieke problemen achter de rug.

Tientallen miljoenen aan schulden

Voor de buitenwereld leek de sterke groei van Intermarché in België tot nu toe een succesverhaal. Maar er lijkt een keerzijde te zijn. Verschillende winkels gingen recent failliet of sloten de deuren: Morlanwelz, Auvelais, Jette, Rhisnes… Minsten zeven andere zouden onder gerechtelijke bescherming staan en meer faillissementsaanvragen zouden volgen. Een 25-tal winkeliers zouden advocaten onder de arm hebben genomen in procedures tegen Intermarché. Verschillende winkels hebben een valorisatie aangevraagd met het oog op een verkoop. Tegen juli zullen een twaalftal voormalige Mestdagh-supermarkten die nog geen overnemer vonden (en die nu zogenaamd “en portage” worden uitgebaat, wat wil zeggen dat ze wel als zelfstandig verkooppunt gelden maar geen vaste adhérent hebben) mogelijk noodgedwongen de deuren moeten sluiten.

Althans, dat blijkt uit gesprekken die RetailDetail had met verschillende Intermarché-ondernemers die de volgens hen al jarenlang aanslepende mistoestanden bij de Musketiers aanklagen. De overname van de groep Mestdagh uit Gosselies in 2022 – die toen master franchisenemer was van meer dan 80 Carrefour Market-vestigingen – heeft volgens hen chaos veroorzaakt bij de retailer, die intern niet klaar bleek voor een verdubbeling van de activiteiten. De zelfstandige ondernemers betalen daarvoor het gelag. In totaal hebben de winkeliers de afgelopen drie jaar tientallen miljoenen euro aan schulden opgebouwd bij de groep. Een onhoudbare situatie.

“We willen kandidaat-ondernemers waarschuwen”

In een uitgebreide analyse lichten de ondernemers toe hoe Intermarché de schuld én de facturen doorschuift naar z’n winkeliers, waarvan de meerderheid nu diep in de rode cijfers zit. De woede is groot, maar de angst ook, want verschillende getuigenissen maken melding van een klimaat dat door een deel van de leden als zeer gespannen wordt ervaren.

Verschillende praktijken van de groep roepen vragen op, menen onze gesprekspartners. “Daarom treden we naar buiten”, vernemen we van een adhérent. “We willen kandidaat-ondernemers waarschuwen. De groep zoekt nu immers volop naar overnemers voor een hele reeks winkels. Ze stellen de zaken daarbij rooskleurig voor, maar de kandidaten weten niet waaraan ze beginnen. De marktstudies zijn veel te optimistisch, de marges zijn te laag om rendabel te worden, de organisatie loopt mank.”

De ondernemers lijken vastbesloten om de strijd aan te gaan met hun coöperatieve. Een ondernemer toont ons stapels afdrukken van interne nota’s, foute bestel- en leveringsbons, e-mails. “Ik heb duizenden stukken aan mijn advocaat bezorgd”, zegt een andere. “Ik kan àlles bewijzen.”

“Groeiambities blijven overeind”

De Intermarché-directie echter herkent zich niet in deze verhalen. De groep heeft de afgelopen twee jaar uitstekende groeicijfers gerealiseerd met een quasi gelijk aantal winkels. Dat zou onmogelijk zijn met een mank lopende logistiek, zeggen executief directeur Arnaud Meyrant en adhérent Benoît Debusschere in een gespfrek met RetailDetail. De ex-Mestdaghwinkels die naar het Intermarché-concept werden verbouwd, slagen erin de omzet te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen, waardoor de gemiddelde omzet per m² voor het gehele park nu al bijna opnieuw op het niveau staat van voor de overname van Mestdagh.

Dat de groep in België nog wel rode cijfers schrijft, is een logisch gevolg van de grote investeringen die gepaard gaan met de overname en de verbouwingen, stelt de retailer. De groeiambities van de Musketiers in België blijven overeind: er staan verschillende winkelopeningen op de planning voor de komende maanden en jaren, mogelijk ook met nieuwe formats.

Meer over de klachten van enkele ontevreden adhérents van Intermarché lees je in het artikel “Verslikte Intermarché België zich in de overname van Mestdagh?”

De uitgebreide reactie van de directie van Intermarché België lees je in het artikel “Met de overname van Mestdagh heeft Intermarché België twintig jaar gewonnen”.