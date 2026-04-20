Carrefour trekt weg uit Turkije

Carrefour gaat door met de grote schoonmaak van zijn internationale portefeuille: de Franse retailer verkoopt zijn Turkse activiteiten aan de Turkse groep Aydin, eigenaar van discountketen A101.

Complexe markt verliest prioriteit

Het Turkse filiaal CarrefourSA komt in handen van Aydin. De operatie omvat 89% van het kapitaal, dat voor 32% in handen was van Carrefour en voor 57% van partner Sabanci. Carrefour benadrukt dat de verkoop “geen significante financiële impact” heeft, wat duidelijk maakt dat Turkije al geen prioritaire rol meer speelde in de kapitaalallocatie.