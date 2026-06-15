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België - NL
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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Met nieuwe identiteit lonkt Belgische wafelketen Chez Albert naar het buitenland

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Food15 juni, 2026
Chez Albert

Zopas opende wafelmerk Chez Albert een negende winkel, op een toplocatie in het centrum van Antwerpen. Tegelijk stelt de retailer een nieuwe merkidentiteit voor, die het bedrijf voorbereidt op een volgende, internationale groeifase.

“Droomlocatie”

De negende vestiging van wafelketen Chez Albert bevindt zich aan de Leysstraat, net aan het begin van de Meir, de bekendste en meest bezochte winkelstraat van Antwerpen. Hiermee kiest de retailer, die ook al winkels heeft in onder andere Oostende, Brussel, Leuven en Brugge, opnieuw voor een toplocatie met een grote passage.

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