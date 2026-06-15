Vion verkoopt Duitse activiteiten aan Group of Butchers

De Nederlandse Vion Food Group verlaat de Duitse markt: het vleesverwerkend bedrijf verkoopt zijn foodservicetak aan Group of Butchers, de slagersgroep met productielocaties in Nederland, België en Duitsland.

Focus op Nederland

Concreet verkoopt Vion zijn foodserviceafdelingen Vion Food Service Holding GmbH en Salomon FoodWorld GmbH inclusief dochterondernemingen aan Group of Butchers. Ce verkoop betreft ook productielocaties in Grossostheim en Holzwickede. Financiële details over de transactie maken de bedrijven niet bekend. De overname, die nog moet worden goedgekeurd, zal naar verwachting in de komende maanden worden afgerond.