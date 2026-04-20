Belchicken van start in Nederland: eerste vestiging in Maastricht

De Belgische fastfoodketen Belchicken maakt zijn intrede op de Nederlandse markt. Het bedrijf opent binnenkort een eerste restaurant in Maastricht, een belangrijke mijlpaal volgens CEO Fevzi Yildirim.

Naast de concurrentie

De vestiging komt op een prominente locatie aan de Markt, in het voormalige Hotel du Paradis. Het pand stond meer dan tien jaar leeg en krijgt nu een nieuwe bestemming als fastfoodrestaurant. Belchicken voegt zich op het plein bij gevestigde ketens zoals Burger King en KFC, die er al aanwezig zijn.

“De opening in Maastricht is het startpunt van een groter groeiverhaal”, zegt CEO Fevzi Yildirim op LinkedIn. Onder zijn leiding groeide Belchicken de voorbije jaren uit tot een keten met meer dan vijftig restaurants in onder meer België, Duitsland, Frankrijk en Portugal. De focus ligt daarbij op schaalbare groei, procesoptimalisatie en een duidelijke positionering binnen het segment van gepaneerde kipproducten.

Versnelling via franchise

De stap naar Nederland past binnen die bredere expansiestrategie. De keuze voor een grensstad is bovendien strategisch: Belchicken kan er voortbouwen op zijn naamsbekendheid in België, terwijl het tegelijk een nieuwe markt betreedt.

De uitrol in Nederland gebeurt via masterfranchise: de Nederlandse partner werkt momenteel aan verdere expansieplannen en wil nog dit jaar minstens twee extra vestigingen openen. Daarmee kiest Belchicken opnieuw voor een “asset-light” groeimodel, waarbij lokale ondernemers instaan voor de operationele uitbouw.