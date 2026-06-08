“WK Voetbal bezorgt supermarkten 75 miljoen extra omzet”

Per wedstrijd verdienen Belgische supermarkten samen zo’n 15 miljoen euro aan extra thuisconsumptie en WK-gerelateerde gadgets, denkt Buurtsuper.be. Als de Rode Duivels de kwartfinale halen, komt de potentiële extra omzet dus op 75 miljoen euro.

Meeste Belgen kijken thuis

In Nederland berekende YouGov dat iedere wedstrijd van Oranje op eerdere WK’s goed was voor een extra omzet van ongeveer 10 miljoen euro. Rekening houdend met de voedselinflatie van de afgelopen jaren zou dat bedrag vandaag oplopen tot ongeveer 15 miljoen euro per wedstrijd, zegt Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van zelfstandige supermarkten, in een persbericht.

De organisatie schat dat de deelname van de Rode Duivels aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een vergelijkbaar effect heeft op de verkoop in supermarkten. Voetbalanalisten voorspellen dat de Belgen minstens de kwartfinale halen. Dat zou betekenen dat ze vijf wedstrijden spelen, goed voor 15 miljoen euro extra omzet per wedstrijd, of in totaal 75 miljoen euro. Zelfstandige supermarkten zouden daarvan ongeveer een derde binnenhalen. Die omzet is zeer welkom gezien de tanende winstcijfers in de sector, aldus Buurtsuper.be.

De meeste Belgen kijken de wedstrijden thuis, wat supermarkten sterk bevoordeelt. De consumptie verschuift daarbij vooral naar snacks en comfortfood, BBQ-gerelateerde voeding, alcoholische dranken zoals bier, en kant-en-klare maaltijden. Ook de marketing rond de Rode Duivels, met gadgets, kleding en andere promotionele artikelen, levert extra omzet op.