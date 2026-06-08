FAO: vijf keer meer vlees, maar 14% gaat verloren

De wereldwijde productie van dierlijke voedingsmiddelen is de afgelopen zestig jaar explosief gegroeid. Volgens een nieuwe FAO-studie steeg de wereldwijde vleesproductie van ongeveer 71 miljoen ton in 1961 naar 361 miljoen ton in 2022.

Azië domineert productie

Vooral pluimveevlees kende een spectaculaire groei, terwijl ook de productie van eieren en varkensvlees sterk toenam. Rundvlees bleef daarentegen stabiel of daalde in verschillende regio’s. Ook de productie van melk en eieren nam fors toe. In 2022 produceerde de wereld 930 miljoen ton melk tegenover 342 miljoen ton in 1961, terwijl de eierproductie steeg van 15 miljoen ton naar 94 miljoen ton.