Rust voorlopig terug bij Aldi na spontane stakingen

Na enkele dagen van onrust op de winkelvloer zijn maandagochtend opnieuw alle Belgische vestigingen van Aldi open. De spontane personeelsacties kwamen er als reactie op plannen om ook op zondag te openen.

40-tal winkels geraakt

Alle winkels hebben maandag de deuren geopend, aldus de directie van Aldi. Donderdag barstte het protest los, nadat de directie aankondigde zondagsopeningen te overwegen. Vooral zaterdag liep de impact op: een veertigtal vestigingen bleef ’s ochtends dicht, voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen.

In de loop van de dag wijzigde de situatie echter vaak, wat wijst op een gefragmenteerd en lokaal georganiseerd protest. Volgens Koen Vanschoubroeck van ACV Puls namen werknemers het initiatief immers zelf, zonder dat de vakbonden hadden opgeroepen tot stakingsacties.

De directie van Aldi benadrukt dat het sociaal overleg loopt en dat zij “de hand blijft uitreiken naar de sociale partners” met het oog op een constructieve oplossing.

Trend onder spanning

De discussie over zondagsopening raakt een gevoelige snaar bij het winkelpersoneel. Werknemers vrezen bijkomende werkdruk en een aantasting van de werk-privébalans. Aldi wil daarentegen mee evolueren met de concurrentie: alleen Colruyt houdt de deur nog resoluut dicht op zondag, sinds ook rivaal Lidl op mogelijke zondagsopeningen hint.

Net vorige week stemde de ministerraad in met een verruiming van de toegestane openingsuren voor winkels, waarbij ook de verplichte wekelijkse sluitingsdag verdwijnt. Die versoepeling van het wettelijk kader botst in de praktijk echter op de grenzen van personeel en van economische haalbaarheid, vooral bij kleine zelfstandigen. Handelsfederatie Comeos benadrukt dat de beslissing ruimte laat voor maatwerk: elke handelaar kan zelf bepalen of en wanneer hij zijn winkel opent. “Net die vrijheid is cruciaal”, klinkt het.