Aldi Süd zet het mes in de kosten: ontslaggolf en kleiner assortiment

Aldi Süd plant ingrijpende bezuinigingen. De Duitse retailer wil de komende twee jaar meer dan duizend banen schrappen en gaat ook het assortiment inkrimpen om de operationele kosten te verlagen.

Focus op kerntaken

Volgens de Westdeutsche Allgemeine Zeitung wil Aldi Süd meer dan duizend banen schrappen op het hoofdkantoor en de IT-afdeling in Mülheim. Het bedrijf wil de centrale organisatie afslanken en focussen op de kernactiviteiten. Steeds meer taken op het gebied van inkoop, personeelszaken en boekhouding worden uitbesteed. Ook verschuiven ondersteunende functies naar het Oostenrijkse Salzburg.

Tegelijk raakt bekend dat de discountketen het assortiment wil inkrimpen, na een periode waarin het aanbod stelselmatig werd uitgebreid met verse producten en regionale specialiteiten. Verschillende A-merken verdwijnen uit de schappen en ook de huismerken worden gerationaliseerd. Door het aanbod te uniformiseren wil de retailer de operationele kosten verlagen. Teveel varianten van vergelijkbare artikelen verhogen immers de kosten. Een inkrimping zorgt voor hogere rotaties per referentie. De retailer geeft geen commentaar bij deze evoluties.