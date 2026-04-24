Stakingsgolf Aldi breidt als olievlek uit: onrust over zondagsopeningen

Aldi overweegt om zijn Belgische winkels ook zondag te openen, maar dat nieuws zaait onrust bij de werknemers. Waar eerst enkele Limburgse vestigingen het werk neerlegden, zijn vandaag al meer dan 50 winkels over het hele land dicht. Ook dit weekend wordt er nog gestaakt.

Spontane acties

Omdat het om spontane acties gaat, is het erg moeilijk om precies te weten welke vestigingen allemaal dicht zijn en wanneer. ACV Puls heeft het vrijdagvoormiddag over een vijftigtal gesloten supermarkten in Vlaanderen, terwijl BBTK aan persagentschap Belga een dertigtal geblokkeerde winkels meldt – ook in Wallonië. Van Beerse tot Zelzate, in quasi elke provincie wordt er wel gestaakt. Aldi houdt het zelf op “enkele tientallen winkels”.

De vakbonden ontvangen signalen dat ook zaterdag winkels dicht zullen blijven, maar dat de situatie onvoorspelbaar is en snel kan evolueren. Het gaat om spontane werkneerleggingen van het personeel, “waar wij niet toe oproepen maar die we uiteraard wel ondersteunen”, zegt Koen van Schoubroeck, nationaal verantwoordelijke bij Aldi voor ACV Puls tegenover RetailDetail. Er zouden ook opvallend weinig stakingspiketten zijn, aldus Belga: eerder dan georganiseerde actie te voeren, blijven misnoegde medewerkers gewoon thuis uit protest.

“Koude aankondiging”

De medewerkers uiten hun ongenoegen in eerste instantie over de “koude aankondiging” dat Aldi op zondag wil openblijven. Het personeel viel uit de lucht, want zij hoopten het over andere grieven te hebben, en de directie zou pas een datum in juni zoeken om rond de tafel te zitten. “Dat is te lang wachten. De medewerkers willen weten wat de intenties zijn en waaraan ze zich kunnen verwachten”, aldus Van Schoubroeck, “liefst al vandaag.”

Aldi betreurt de acties, gezien de keten “nog steeds alle kansen wil geven aan een constructief sociaal overleg”, reageert woordvoerder Jason Sevestre. Hoe de situatie de komende dagen zal evolueren, durft niemand op dit moment te voorspellen, maar duidelijk is alvast dat het de komende dagen blijft rommelen bij de discounter.