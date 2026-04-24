Saneringsplan Nestlé wordt concreet in Frankrijk en Duitsland

Het in 2025 aangekondigde plan van Nestlé om wereldwijd 16.000 banen te schrappen, wordt stilaan concreter. In Frankrijk en Duitsland maakt de multinational de eerste ontslagrondes bekend.

In krimpmodus

In oktober vorig jaar kondigde Nestlé-CEO Philipp Navratil aan dat hij 16.000 banen wilde schrappen bij de multinational, om meer dan drie miljard Zwitserse euro te besparen tegen eind 2027. “De wereld verandert en Nestlé moet sneller veranderen”, zei hij toen. Een halfjaar later worden de eerste ingrepen concreter, al blijven de aantallen voorlopig bescheiden.