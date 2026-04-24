[Filet Pur] De voorlaatste Mohikaan

Terwijl de zondagsrust definitief begraven wordt, analyseert Filet Pur de ene gedurfde zet na de andere op het schaakbord van de foodretail. Maar als witte wijn het antwoord is, wat was dan de vraag?

Nulsomspel

Na dat mooi geënsceneerde verrassingsbezoekje van monsieur Bompard vorige week kon je er wel gif op innemen dat Carrefour België woensdagavond niet met een schandalig rapport naar huis zou komen. Ze zitten in de bedrijfsresultaten tegenwoordig verstopt in de categorie “overige landen”, intern ook wel quantité négligeable genoemd, dus het was even zoeken naar de cijfers, maar inderdaad: een vergelijkbare omzetgroei van 0,8% en het vierde groeikwartaal op rij, daar mocht een flesje Louis Daumont op gekraakt worden. Organisch was er wel een daling met 1,2%, juist is juist, en naar de winstgevendheid hebben we nog het raden. Maar toch: de gedoodverfde loser kan weer winnen.